Повреждение корабля РФ "Иван Хурс": пропагандистам привиделся "британский и американский след"

В акватории Черного моря был поврежден российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в результате атаки дронов.

В ночь на 24 мая российский разведкорабль "Иван Хурс" атаковали три беспилотника в Черном море после прохождения пролива Босфор.

Факт "встречи" корабля с украинским беспилотником подтвердили в Минобороны Украины. Однако российские пропагандисты пытаются привлечь к атаке на судно Великобританию и США.

Так, пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на "источник" пишут, что дроны якобы руководствовались с помощью Starlink, на цель указывала американская разведка, а беспилотники украинским военным передала Великобритания.

"Беспилотные катера запускали из военно-морского оперативного центра, открытого с помощью США в Очакове в 2018 году. Морскими беспилотниками управляли с помощью встроенных Starlink, сами устройства сделали не в Украине, а на Западе. Целевое указание беспилотника обеспечивали средства разведки США. Вероятно, аппараты передала Великобритания, обладающая "большим опытом создания и боевого применения подобных систем в разных районах мирового океана" — фантазируют россияне.

Напомним, спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк рассказала, что на Черноморском флоте происходит определенная передислокация, оккупанты вывозят вещи из Севастопольских бухт.

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