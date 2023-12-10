Поврежденные дома, обесточенные города и жертвы: мощный торнадо обрушился на США — фото, видео

Разрушительный торнадо 9 декабря пронесся по штату Теннесси в США. Предварительно известно о шести погибших, среди которых ребенок, и по меньшей мере 30 пострадавших. Без света осталось около 56 тысяч человек.

Об этом пишет CBS News.

Сильный шторм, прошедший в центре штата Теннесси, разрушил дома и повредил электроподстанции.

Штат Теннесси в США

Три человека, в том числе ребенок, погибли после того, как торнадо обрушился на округ Монтгомери к северу от Нашвилла. Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Нэшвилла сообщило, что в результате обрушения здания церкви 13 человек попали в местные больницы. Все пациенты находились в стабильном состоянии.

На фотографиях, опубликованных пожарной службой Кларксвилла в социальных сетях, видны поврежденные дома с обломками, разбросанными на газонах, тракторный прицеп, перекинутый на бок на шоссе, из стен дома вырвана изоляция.

Последствия разрушительного торнадо в штате Теннесси/Фото: Twitter

Последствия разрушительного торнадо в штате Теннесси/Фото: Twitter

Последствия разрушительного торнадо в штате Теннесси/Фото: Twitter

Последствия разрушительного торнадо в штате Теннесси/Фото: Twitter

Последствия разрушительного торнадо в штате Теннесси/Фото: Twitter

Людей попросили остаться дома, пока спасатели оценят ситуацию.

Мэр Нэшвилла Фредди О'Коннелл объявил чрезвычайное положение, чтобы город мог получить государственные и федеральные ресурсы для чрезвычайных ситуаций.

Напомним, на южное побережье Индии взошел циклон "Мичаунг". В результате непогоды погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе 4-летний мальчик (фото, видео).

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