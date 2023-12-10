Поврежденные дома, обесточенные города и жертвы: мощный торнадо обрушился на США — фото, видео

Смерч сносил дома и повредил электроподстанции.
Разрушительный торнадо 9 декабря пронесся по штату Теннесси в США. Предварительно известно о шести погибших, среди которых ребенок, и по меньшей мере 30 пострадавших. Без света осталось около 56 тысяч человек.
Об этом пишет CBS News.
Сильный шторм, прошедший в центре штата Теннесси, разрушил дома и повредил электроподстанции.
Три человека, в том числе ребенок, погибли после того, как торнадо обрушился на округ Монтгомери к северу от Нашвилла. Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Нэшвилла сообщило, что в результате обрушения здания церкви 13 человек попали в местные больницы. Все пациенты находились в стабильном состоянии.
На фотографиях, опубликованных пожарной службой Кларксвилла в социальных сетях, видны поврежденные дома с обломками, разбросанными на газонах, тракторный прицеп, перекинутый на бок на шоссе, из стен дома вырвана изоляция.
Людей попросили остаться дома, пока спасатели оценят ситуацию.
Мэр Нэшвилла Фредди О'Коннелл объявил чрезвычайное положение, чтобы город мог получить государственные и федеральные ресурсы для чрезвычайных ситуаций.
Напомним, на южное побережье Индии взошел циклон "Мичаунг". В результате непогоды погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе 4-летний мальчик (фото, видео).
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