Поврежденный "Оленегорский горняк" держат четыре судна, чтобы он не перекинулся (фото)

"Оленегорский горняк" был поврежден в результате атаки дронов бухты в Новороссийске.

В Новороссийске РФ 4 августа раздались взрывы. Минобороны РФ заявило об "атаке ВСУ" на военно-морскую базу дронами, которые "были уничтожены". Однако позже стало известно, что большой десантный корабль "Оленегорский горняк" был подбит во время ночной атаки – затопило один из его отсеков, из-за чего судно рухнуло на бок. Его буксировали к берегу двумя кораблями.

На спутниковых снимках, опубликованных в Twitter военным обозревателем "MT Anderson", в частности видно, что подбитый корабль подперли другими судами.

Повреждённый "Оленегорский горняк" /Фото: MT Anderson

Повреждённый "Оленегорский горняк" /Фото: MT Anderson

Повреждённый "Оленегорский горняк"/ Фото: MT Anderson

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" не может самостоятельно держать вертикальное положение. Чтобы он не перекинулся на бок, россияне подперли его:

плавучим краном "Гурзуф";

неидентифицированным аварийно-спасательным судном;

двумя водолазными катерами.

Поврежденное судно было спрятано на защищенной стоянке.

Напомним, пропагандисты-блогеры обвинили Министерство обороны России во лжи об атаке морских беспилотников на бухту в Новороссийске.

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