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Поврежденный "Оленегорский горняк" держат четыре судна, чтобы он не перекинулся (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Поврежденный "Оленегорский горняк" держат четыре судна, чтобы он не перекинулся (фото)

Десантный корабль "Оленегорский горняк". / Фото: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

"Оленегорский горняк" был поврежден в результате атаки дронов бухты в Новороссийске.

В Новороссийске РФ 4 августа раздались взрывы. Минобороны РФ заявило об "атаке ВСУ" на военно-морскую базу дронами, которые "были уничтожены". Однако позже стало известно, что большой десантный корабль "Оленегорский горняк" был подбит во время ночной атаки – затопило один из его отсеков, из-за чего судно рухнуло на бок. Его буксировали к берегу двумя кораблями.

На спутниковых снимках, опубликованных в Twitter военным обозревателем "MT Anderson", в частности видно, что подбитый корабль подперли другими судами.

Повреждённый
Повреждённый "Оленегорский горняк" /Фото: MT Anderson
Повреждённый
Повреждённый "Оленегорский горняк" /Фото: MT Anderson
Повреждённый
Повреждённый "Оленегорский горняк"/ Фото: MT Anderson

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" не может самостоятельно держать вертикальное положение. Чтобы он не перекинулся на бок, россияне подперли его:

  • плавучим краном "Гурзуф";
  • неидентифицированным аварийно-спасательным судном;
  • двумя водолазными катерами.

Поврежденное судно было спрятано на защищенной стоянке.

Напомним, пропагандисты-блогеры обвинили Министерство обороны России во лжи об атаке морских беспилотников на бухту в Новороссийске.

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Дата публикации
Просмотры
638
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