Поврежденный в Беларуси самолет А-50 ремонтируют в Таганроге: на заводе подтвердили — СМИ

Журналистка назвалась сотрудницей аэродрома в Мачулищах и попросила уточнить время ремонта прибывшего из Беларуси самолета А-50.

После атаки дронов на белорусском аэродроме в Мачулищах российский самолет ДРЛО (дальнего радиолокационного отслеживания) А-50У отправили на авиаремонтный завод в Таганроге.

Эту информацию подтвердили журналистам "Зеркало" непосредственно на предприятии.

На телефонный звонок ответили в приемной Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, в состав которого входит 325-й авиационный ремонтный завод, который занимается восстановлением таких самолетов.

Журналистка назвалась сотрудницей аэродрома в Мачулищах и попросила уточнить время ремонта прибывшего из Беларуси самолета А-50.

В приемной отметили, что самолет с бортовым номером 43 действительно прибыл накануне и посоветовали обратиться по этому поводу в дирекцию гарантийного и сервисного обслуживания.

Дополнительную информацию о времени, которое продлится ремонт самолета, в приемной не владели, уверяя, что все подробности сообщить могут только в ведомстве, которое занимается гарантийным и сервисным обслуживанием.

По телефонам, которые дали журналистам в приемной, не ответили.

В четверг, 2 марта, белорусские пропагандисты утверждали, что самолет ДРЛО А-50У, который на аэродроме в Мачулищах атаковали дроны, начал выполнять задачи на боевом дежурстве. Однако мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" утверждает, что этот самолет действительно взлетел с аэродрома, но обратно не вернулся. По информации наблюдателей, он улетел на 325-й авиационный ремонтный завод в российском Таганроге и покинул воздушное пространство Беларуси примерно через 40 мин. после взлета.

Напомним, в результате удара дронов российский самолет ДРЛО А-50У получил критические повреждения передней и центральной части, в частности, у него повреждены авионика и радиолокационная антенна радарного комплекса "Шмель". Ответственность за нападение взяли на себя "белорусские партизаны". Силовики Лукашенко якобы нашли рядом с местом инцидента сумку с пультами управления дронами.

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