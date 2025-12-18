Повреждено судно: в Ростовской области РФ заявили об атаке БпЛА и жертвах среди экипажа

Взрывы в России / © ТСН.ua

В Ростовской области РФ повреждено судно в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, удар потерпело гражданское судно. По предварительным данным, среди членов экипажа есть жертвы. Точное количество погибших и пострадавших пока не уточняется.

Других деталей инцидента российские власти пока не разглашают. Обстоятельства происшествия и характер повреждений судна устанавливаются.

Напомним, накануне спецназовцы Центра «Альфа» СБУ атаковали дронами российскую нефтедобывающую платформу имени Филановского в Каспийском море. СБУ подтвердила по меньшей мере четыре попадания по платформе, принадлежащей «Лукойл-Нижневолжскнефть». В результате атаки остановлена добыча нефти и газа из более чем 20 скважин.