Повстанцы в Сирии захватили резиденцию Асада и офис российских советников: видео

На кадрах из военного училища Алеппо видны на стенах российские флаги.

В воскресенье, 1 декабря, сирийские повстанцы опубликовали в Сети видео из захваченной резиденции президента страны Башара Асада и офиса российских советников в городе Алеппо.

На опубликованных кадрах видны вооруженные люди в военной форме, которые ходят роскошно обставленными комнатами президентской резиденции, в которой есть как места для отдыха, так и залы для переговоров и совещаний.

В частности, они заходят в спальни для Башара Асада и его гостей.

На кадрах из военного училища Алеппо видны на стенах российские флаги, фотографии Кремля и памятника "Родине-Матери" в Волгограде.

Повстанцы в Сирии захватили резиденцию Асада и офис российских советников

Как сообщалось ранее, недавно сформировавшаяся коалиция повстанцев, которая называет себя Командованием военных операций, захватила ключевые объекты во всем Алеппо, включая международный аэропорт.

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Агентство Reuters сообщило, что в воскресенье, 1 декабря, повстанцы заявили, что они продвинулись дальше к югу от города Алеппо и захватили город Хансир, пытаясь перерезать главный путь поставки правительственной армии в город Алеппо.

Источники повстанцев также заявили, что они захватили Шейх-Наджар, одну из главных промышленных зон страны.

Российские и сирийские самолеты нанесли удар по удерживаемому повстанцами городу Идлиб, в результате чего погибли 4 человека.

Напомним, накануне, 30 ноября, на фоне масштабного наступления захвативших крупный город Алеппо сирийских повстанцев в соцсетях появились сообщения о попытке государственного военного переворота, направленного против президента страны Башара Асада в Дамаске.

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