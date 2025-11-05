Повстанцы сбили российский Ил-76 в Судане: видео

Российский самолет Ил-76. Иллюстративное изображение / © Associated Press

В Судане местные повстанцы из группировки «Силы быстрого реагирования» (RSF) сбили транспортный самолет Ил-76, которым управлял российский экипаж.

Об этом сообщили на сайте Defence Blog со ссылкой на видео, опубликованное в соцсетях.

Сообщается, что российский самолет, который входит в состав ВВС Судана, был поражен вблизи города Бабануса — на ключевом транспортном коридоре.

Контроль над транспортными маршрутами играет важную роль в вооруженном конфликте между повстанцами и суданскими вооруженными силами, поскольку обе стороны пытаются переместить поставки и укрепить передовые позиции.

Российский самолет Ил-76, разработанный для тяжелых авиатранспортных миссий, использовался на протяжении всего конфликта для перевозки личного состава и логистического обеспечения к суданским базам, изолированным боевыми действиями или недоступным автомобильным путем.

Уничтожение такого самолета, если это будет подтверждено, будет означать потерю стратегического актива для Воздушных сил Судана, поскольку парк больших транспортных самолетов ограничен и его трудно заменить в нынешних условиях.

Издание Clash Report заявило, что RSF использовали для удара по самолету систему ПВО FK-2000 китайского производства.

Судьба россиян официально не подтверждена, но некоторые местные источники утверждают, что выживших нет. Комментариев от российских властей пока не поступало.

Инцидент не стал первым в регионе.

В октябре прошлого года над северным Дарфуром, где шли бои между армией Судана и вооруженной группировкой «Силы быстрого реагирования» (RSF), уже был сбит грузовой Ил-76 с возможным участием российских граждан.

Напомним, Российская Федерация в последнее время наращивает свое присутствие на африканском континенте. В частности, на севере Мали продолжаются бои между Национальным фронтом освобождения Азавада и малийскими правительственными вооруженными силами, которых поддерживает связанный с Россией «Африканский корпус».