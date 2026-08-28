Повторение 2022 года: Кремль отрицает планы агрессии против НАТО по аналогичному сценарию

Российская угроза для НАТО / © ТСН

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Кремль продолжает публично отрицать планы по любой агрессии против стран НАТО, однако аналитики называют это элементом когнитивной войны. Эксперты предупреждают, что подобная тактика напоминает сценарий перед полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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РФ отрицает планы нападения на НАТО — так было и с Украиной

Представитель Кремля Дмитрий Песков 27 августа заявил, что публикации СМИ о возможной агрессии России против государств НАТО «не имеют ничего общего с реальностью». В то же время, он утверждал, что Москва якобы сталкивается с агрессивной политикой со стороны Европы.

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В тот же день член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия не будет нападать на Литву, Латвию и Эстонию при условии, что эти страны не будут совершать агрессивных действий в отношении российских территорий, в том числе Калининградской области.

По оценкам аналитиков, официальные заявления России являются частью ее усилий в сфере когнитивной войны, а не отражением настоящей позиции Кремля.

В то же время, российские власти уже неоднократно демонстрировали широкую трактовку того, что именно может считаться агрессией НАТО. К такому перечню Москва причисляла даже внутреннюю политику государств Альянса по отношению к собственным гражданам российского происхождения или русскоязычного населения.

В ISW обратили внимание, что показателен период конца 2021 — начала 2022 года, когда Кремль систематически отрицал намерения России вторгнуться в Украину. Такие утверждения Москва высмеивала практически до дня перед началом полномасштабного вторжения. Это позволяло Кремлю поддерживать эффект неожиданности, несмотря на масштабное и очевидное стаскивание российских войск, а также пытаться отсрочить и ограничить подготовку Запада и Украины к противодействию угрозе.

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Кремль намеренно создает неопределенность относительно своих намерений по НАТО

Кроме того, Кремль неоднократно распространял антинатовские нарративы и, по меньшей мере, с 2022 года открыто угрожал государствам-членам НАТО.

«Кремль, похоже, намеренно создает неопределенность по поводу своих намерений осуществить любой вид атаки на НАТО, вероятно, чтобы распространять страх и парализовать процесс принятия Альянсом решений по собственной обороне, а также сдерживать его от продолжения поставок вооружений Украине», — говорится в отчете.

Страны Балтии призвали НАТО серьезно относиться к российской угрозе

В то же время представители стран Балтии и аналитики, связанные с правительствами, призвали НАТО серьезно относиться к российской угрозе. При этом они отметили, что их непосредственная оценка ситуации остается неизменной.

В частности, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна 27 августа заявил, что «угроза, происходящая от России, и возможные провокации против НАТО необходимо воспринимать серьезно», как это делают союзники по Альянсу. В то же время, он отметил, что оценка угрозы со стороны России для Эстонии не изменилась.

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Советник президента Латвии Мартинс Дрегерис 27 августа заявил, что оценка военной угрозы для кого государства остается неизменной. По его словам, риск обычного российского вторжения пока низкий. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс также призвал граждан страны не беспокоиться в связи с визитом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

В то же время Министерство обороны Эстонии обнародовало оценку директора эстонского аналитического центра International Centre for Defense and Security Кристи Райк. Она отметила, что нет оснований сравнивать нынешнюю ситуацию в странах Балтии с обстановкой в Украине в конце 2021 года. По ее словам, тогда существовали четкие разведывательные данные по подготовке России к вторжению, в то время как в настоящее время подобной информации нет.

Райк также подчеркнула, что западные государства не должны разрешать страху перед эскалацией влиять на уровень поддержки Украины. Фактически она охарактеризовала предупреждение о потенциальных действиях России против НАТО как попытку сдержать европейскую помощь Украине — именно к такому результату Москва могла бы стремиться в случае подобных действий.

Неизбежно ли вторжение РФ в НАТО?

В то же время правительства стран Балтии уже неоднократно предупреждали о повышенном риске российских действий, включая проникновение дронов в воздушное пространство, диверсию и другие ограниченные военные операции. При этом они подчеркивают, что визит Рэтклиффа не означает дальнейшего повышения оценки рисков до уровня предупреждений о неизбежном масштабном вторжении России.

«ISW соглашается с такой оценкой. Последние заявления представителей стран Балтии свидетельствуют о том, что они прежде всего сосредоточены на том, чтобы успокоить население и убедить его, что риск полномасштабного российского вторжения в страны Балтии низкий», — указали аналитики.

В то же время, потенциальная краткосрочная угроза со стороны России, о которой Ретклифф мог сообщать, не обязательно предполагает полномасштабное вторжение. Москва может прибегнуть к действиям ограниченного масштаба, преследуя другие цели, не связанные с немедленным захватом территорий.

Напомним, по данным разведки США, в ближайшие годы Россия может совершить ограниченное нападение или кибератаки на страны Балтии, чтобы проверить реакцию НАТО. По данным The Wall Street Journal, хотя это лишь вероятный сценарий, а не окончательный план Кремля, директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил тайный визит в Москву, чтобы предупредить российское руководство о серьезных последствиях. Подобный визит перед полномасштабным вторжением в Украину в 2021 году совершал тогдашний глава ведомства Уильям Бернс.

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