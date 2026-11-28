Гарантии безопасности от США / © ТСН.ua

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Новые гарантии безопасности для Украины, продвигаемые администрацией США, рискуют повторить трагическую историческую ошибку накануне Второй мировой войны.

Об этом в своей статье для авторитетного американского издания The Atlantic пишет политический обозреватель и почетный профессор Университета Джонса Хопкинса Элиот Коэн.

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Переговоры США с Россией: почему Элиот Коэн критикует Джареда Кушнера

В своем материале американский политолог подверг резкой критике переговорную тактику Джареда Кушнера. Особую обеспокоенность обозревателя вызывает риторика посланника Трампа, который, по его наблюдениям, демонстрирует чрезмерную приверженность российской стороне.

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Так, в интервью и сообщениях в соцсети X Кушнер назвал российского диктатора Владимира Путина «великим мастером политики», а переговорщика от РФ Кирилла Дмитриева — «невероятным другом».

«Проблема заключается не только в личных комплиментах представителям Кремля, а в том, как в Вашингтоне трактуют саму войну — как следствие ошибочных решений разных лидеров, а не сознательную имперскую агрессию России», — отмечает Коэн.

Вместо этого в Киев и европейские союзники США Кушнер оказался значительно строже. В частности, он обвинил украинскую сторону в срыве предыдущего этапа переговоров из-за якобы атаки на одну из резиденций Путина, хотя Центральное разведывательное управление США ранее официально опровергло эти упреки.

Европейские государства также фактически оказались вне переговорного процесса из-за требований Кремля, которые нашли понимание в Белом доме. Такая избирательность, по оценке обозревателя, ставит под вопрос саму логику американской дипломатии: вместо противодействия агрессору переговорная стратегия все больше напоминает попытку учесть прежде всего интересы Москвы.

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Гарантии безопасности Украине без членства в НАТО: почему аналог 5-й статьи не защитит Киев

Особую опасность Коэн видит в попытках администрации Трампа изменить архитектуру европейской безопасности без должного учета интересов союзников. Одна из ключевых идей Кушнера — предоставить Украине гарантии безопасности по образцу пятой статьи Североатлантического договора, но без полноценного членства в Альянсе.

Однако, предостерегает профессор, такой механизм рискует превратиться в формальное обещание, которое не обеспечит Украине реальную защиту. Ведь даже действующая пятая статья НАТО не обязывает страны Альянса автоматически вступать в войну — каждое государство самостоятельно определяет, какие меры предпринимать в ответ на вооруженное нападение.

Предложенные Киеву гарантии не смогут умерить Россию, если за ними не будут стоять конкретные военные обязательства и реальная готовность партнеров действовать. Объясняя свою позицию, Коэн проводит прямую историческую параллель с событиями 1939 года. Тогда Великобритания предоставила Польше гарантии безопасности, однако они не смогли предотвратить немецкое вторжение и дальнейший раздел страны.

«Гарантии без способности выполнить их столь же бессмысленны, как и те, что Великобритания предоставила Польше летом 1939 года», — отмечает Элиот Коэн.

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Именно этот исторический урок, по мнению обозревателя, должен стать оговоркой для Вашингтона. Формальные обязательства перед Украиной без надлежащей ценности, если Москва не будет видеть реальных и неотвратимых последствий в случае нового нападения.

Почему гарантии безопасности США не сработают без военной силы

Главная ошибка американской администрации, убежден политолог, состоит в попытке обеспечить сдерживание России преимущественно дипломатическими договоренностями. Самих деклараций, подписанных документов и политических обещаний недостаточно, если они не подкреплены военной мощью и готовностью применить ее в случае нарушения мира.

Профессор отмечает, что сдерживание агрессора не может существовать отдельно от возможности защищаться — оно работает только тогда, когда противник знает, что заплатит за агрессию сверхвысокую цену.

«Сдерживание является побочным продуктом способности и готовности воевать, а не самостоятельным», — заключает Элиот Коэн.

Именно этого критически важного элемента, по его мнению, не хватает нынешним инициативам Белого дома. Без четких военных обязательств партнеров, действенного механизма реагирования и политической воли защищать Украину какие-либо новые гарантии рискуют остаться только декларациями на бумаге.

«Решающим фактором станет не то, насколько будет убедительно звучать будущий документ о безопасности Украины, а будут ли Соединенные Штаты и их союзники готовы выполнить взятые на себя обязательства. Иначе новые гарантии станут не предохранителем от российской агрессии, а повторением исторической ошибки», — резюмирует Элиот Коэн.

Гарантии безопасности для Украины — которые предлагают США по образцу НАТО

Напомним, ранее мы сообщали, что администрация Дональда Трампа обсуждала возможность предоставления Украине гарантий безопасности по образцу пятой статьи НАТО. Она предполагает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одну из стран НАТО рассматривается как нападение на всех. В то же время это не означает автоматического вступления всех союзников в войну, ведь каждое государство самостоятельно определяет, какие именно меры предпринимать для помощи подвергшейся нападению.

Именно поэтому ключевым вопросом остается то, насколько действенны такие гарантии для Украины на практике. Ведь в Вашингтоне связывали будущие обязательства по безопасности перед Киевом с формированием новой архитектуры безопасности в Европе, в то же время американская сторона выясняла позицию Москвы относительно предложенного механизма. Однако конкретные условия будущих гарантий, в частности, возможность реального военного присутствия союзников в Украине, оставались предметом неопределенности.

На этом фоне президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что Украине требуются не просто политические обещания, а юридически зафиксированные обязательства партнеров с четкими механизмами реагирования на случай новой российской агрессии.

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