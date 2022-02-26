"Повторяет ложь Путина": в Великобритании предлагают выслать из страны посла России

"Повторяет ложь Путина": в Великобритании предлагают выслать из страны посла России

В Великобритании хотят выслать посла РФ.

В Великобритании предлагают выслать российского посла, поскольку он повторяет ложь режима Путина.

Об этом сказал оппозиционный депутат от лейбористской партии и теневой министр иностранных дел Дэвид Лемми, пишет Guardian.

Лемми сказал: " Российский посол повторяет ложь режима Путина, ведущего незаконную войну против Украины".