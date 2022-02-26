Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Повторяет ложь Путина": в Великобритании предлагают выслать из страны посла России

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Повторяет ложь Путина": в Великобритании предлагают выслать из страны посла России

pixabay.com

В Великобритании хотят выслать посла РФ.

В Великобритании предлагают выслать российского посла, поскольку он повторяет ложь режима Путина.

Об этом сказал оппозиционный депутат от лейбористской партии и теневой министр иностранных дел Дэвид Лемми, пишет Guardian.

Лемми сказал: "Российский посол повторяет ложь режима Путина, ведущего незаконную войну против Украины".

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

В Киевской области русские войска уничтожили местный музей

В Киевской области русские войска уничтожили местный музей
Следующая публикация