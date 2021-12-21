Повязки для ног вместо прокладок и подвешивания на железо холодными руками: солдат рассказала об ужасных мучениях женщин в армии КНДР

Повязки для ног вместо прокладок и подвешивания на железо холодными руками: солдат рассказала об ужасных мучениях женщин в армии КНДР

Женщина ела настолько мало, что критические дни у нее были раз в 4-6 месяцев.

Бывший солдат, бежавшая из Северной Кореи, рассказала об ужасных издевательствах над женщинами армии КНДР.

Об этом пишет Mirror.

Женщина, которая на правах анонимности рассказала изданию об издевательствах, говорит, что в армии Северной Кореи они были вынуждены использовать марли, которыми перевязывали раны на ногах, как гигиенические прокладки. Их нужно было промыть и использовать повторно.

Когда даже это было недоступно, они прибегали к повязкам, которые солдаты носили в сапогах вместо носков.

"Толстая и жесткая ткань вызвала натирание, что, в свою очередь, раздражает кожу и вызывает еще больше отеков", — сказала она.

Женщины также подвергались жестоким и необычным коллективным наказаниям. Одно из наказаний включало погружение рук в морозную воду, а затем подвешивание за замерзающий на ладонях железный пруток, из-за чего мясо отрывалось, когда их отпускали.

По ее оценкам, 70% женщин в армии Северной Кореи стали жертвами сексуальных посягательств или сексуальных домогательств, в том числе и она сама.

"Если я откажусь от его просьбы, я не смогу стать членом Рабочей партии Кореи. Если я вернусь в общество, не имея возможности вступить в партию, меня будут воспринимать как проблемного ребенка, и я буду стигматизирована до конца моей жизни. Это значит, что ты не сможешь найти хорошую работу, и будет проблема, когда ты попробуешь жениться. Что я могла выбрать?", — сказала она.

Употребляя не более чем на три из четырех ложек кукурузы в день, женщина настолько недоедала, что месячные у нее были всего раз в четыре-шесть месяцев. Но это не помешало ей забеременеть, хотя в итоге пришлось делать аборт без анестезии.

"Из-за этого опыта у меня не только психические проблемы, но и я не могу иметь детей. Мне даже сейчас тяжело иметь хороший брак. Стыд, который я испытывала тогда, все еще преследует меня", — призналась женщина.

Бывший солдат, живущая сейчас в США, сказала, что ее все еще преследует боль.

К слову, с 2015 года военная служба обязательна для всех женщин Северной Кореи, и каждая женщина должна служить с момента окончания школы до 23 лет.

Напомним, Северная Корея от 17 декабря запретила смеяться и громко плакать в течение 11 дней.

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