Повышение качества "обслуживания": в Москве в кабинетах врачей устанавливают прослушку – для чего она нужна

В России врачам запретили говорить фразы "Здравствуйте", "Сядьте" и "Что у вас". Кабинеты медиков будут прослушивать.

Об этом пишут росСМИ.

Как отмечается, в конце прошлого года московский Департамент здравоохранения выпустил приказ, который должен повысить качество приемов у врачей.

Само же качество в РФ хотят повысить установленные в кабинетах врачей аудиоустройства, чтобы контролировать, как медики общаются с пациентами. Прописали и правила общения: медики должны общаться вежливо, внимательно слушать и задавать уточняющие вопросы.

Что интересно, в документе прописаны фразы, которые врачам нельзя использовать: "здравствуйте", "ясно", "ваша проблема", "молодой человек". Кроме того, нельзя шутить над пациентом, критиковать коллег и использовать слишком сложные медицинские термины.

Какой алгоритм приема пациентов

Вместо "Что у вас" надо говорить: "Добрый день".

Обращаться к пациенту только с "Вы".

Четко произносить диагноз и объяснять, что он означает.

А когда прием заканчивается, с пациентом необходимо доброжелательно попрощаться. И не словами: "идите уже", "не болейте".

Все записанные приемы будут прослушиваться Департаментом здравоохранения Москвы и будут оцениваться по специальным критериям — их более 20-ти.

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