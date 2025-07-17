Повышение пенсий: в Минсоцполитики ответили, ожидать ли украинцам их роста в этом году

Повысят ли пенсии украинцам в этом году

Реклама

Будет ли индексация пенсии в этом году

Дарья Марчак, первый заместитель министра социальной политики, в эфире «Радио Свобода» объяснила, что согласно действующему законодательству, индексация пенсий проводится только раз в год — в марте. Механизм предусматривает только одну такую процедуру в течение года, и пока нет правовых оснований для повторных индексаций.

Основное повышение пенсий в Украине в этом году уже произошло и, по словам представителей Министерства социальной политики, дальнейшие изменения размеров выплат возможны только в случае значительного улучшения финансовой ситуации в стране.

Возможны ли дополнительные выплаты

В то же время Марчак отметила, что министерство постоянно мониторит финансовую ситуацию в Пенсионном фонде, в частности, поступления от единого социального взноса (ЕСВ). Если в бюджете Пенсионного фонда появится дополнительный ресурс, то могут быть инициированы предложения по усилению социальной поддержки. Однако для этого потребуется отдельное решение правительства.

Реклама

Дарья Марчак также отметила важность различения двух основных групп пенсионеров:

Лица, получающие страховые пенсии: Эти выплаты финансируются из поступающих средств от работающих граждан в виде ЕСВ. Это основа солидарной пенсионной системы.

Получатели пенсий по специальным программам. Это отдельная категория пенсионеров, для которых пенсионные программы были введены парламентом в разные годы. Такие пенсии финансируются напрямую из государственного бюджета.

Что касается последней категории, замминистра подытожила, что их финансирование напрямую зависит от общего бюджета страны. Учитывая нынешние экономические реалии, возможности дополнительного увеличения этих выплат в 2025 году выглядят маловероятными.