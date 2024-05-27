Повышение тарифов на электричество: изменится ли ситуация с отключениями света

В Украине отключения света могут стать еще сильнее. Произойти это может после повышения тарифов на электроэнергию.

Об этом рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в комментарии "РБК.Украина".

Дефицит генерирующих мощностей привел к тому, что в стране снова вернулись к графикам отключения света в пиковые часы. Повышение тарифов на электричество – это возможность профинансировать ремонты государственных электростанций, сократить долги на рынке и оздоровить финансовую ситуацию в энергетических компаниях.

Впрочем, по словам эксперта, существует риск, что после повышения тарифов на энергоснабжение будут ограничивать еще сильнее. Это связано с летней порой, потому что в это время ремонтная компания из-за жаркой погоды и роста потребления будет дороже.

"Поэтому дефицит в системе увеличится и может быть особенно велик уже в июле. И сроки отключений могут серьезно увеличиться", — рассказал Омельченко.

Он высказал предположение, что больше всего ощутят будущие отключения света киевляне . Ведь сейчас определение лимитов не учитывает наличие критической инфраструктуры, которой в столице много и иногда работает на всю страну. Именно поэтому отключений в Киеве на прошлой неделе было больше, чем в среднем по стране.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, как долго будут продолжаться отключения света. Введение отключений электричества зависит от ряда факторов. Пока сложно спрогнозировать хоть какие-то сроки.

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