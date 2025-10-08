Повышение уровня моря может затопить более 100 миллионов зданий: угрожает ли это Украине

Наводнение/ Архивное фото / © ГСЧС

Реклама

Повышение уровня мирового океана, вызванное глобальным потеплением, может привести к затоплению более 100 миллионов зданий к 2100 году. Канадские ученые из Университета Макгилла в Монреале провели первую масштабную оценку, рассматривающую последствия подтопления для построек по всему миру. Они предупреждают, что значительную часть этого разрушения уже невозможно остановить, даже если будут выполнены все климатические обязательства.

Об этом пишет Daily Mail.

Последствия, которых не избежать

Ученые, объединяя спутниковые данные высокого разрешения и информацию о высоте местности, смогли оценить, сколько именно зданий будет затоплено при разных сценариях повышения уровня моря - от 0,5 до 20 метров.

Реклама

Основной фокус исследования был направлен на страны так называемого Глобального Юга (Африка, Юго-Восточная Азия и Центральная и Южная Америка), поскольку эти регионы имеют наименьшие возможности адаптации.

Результаты шокируют:

Даже небольшое повышение на 0,5 метра затопит 3 миллиона построек только в странах Глобального Юга.

Если будут выполнены условия Парижского соглашения (достижение чистого нуля к 2050 году), уровень моря все равно вырастет не менее 0,9 метра к 2100 году. Это приведет к затоплению 5 миллионов построек.

В самом худшем случае, если выбросы не будут сокращены, уровень моря может возрасти на 5 метров в ближайшем веке, что поставит под угрозу до шестой части всех зданий на Глобальном Юге.

Соавтор исследования, профессор Наталья Гомес подчеркивает необратимость этого процесса.

«Повышение уровня моря является медленным, но безудержным последствием потепления, которое уже влияет на прибрежные популяции и будет продолжаться веками», — заявила ученая.

Реклама

Катастрофические сценарии для мира

Потепление климата приводит к повышению уровня моря из-за таяния полярных ледников и теплового расширения воды. Ученые предполагают, что если мир не достигнет «чистого нуля», уровень воды может вырасти на 5-20 метров.

При повышении на 5 метров будет затоплено 45 миллионов зданий только в странах Глобального Юга.

В самом худшем сценарии (повышение на 20 метров) под водой окажутся 136 миллионов зданий.

В этом катастрофическом сценарии под угрозой окажутся не только бедные страны, но и крупные города Европы и Северной Америки. Исследователи прогнозируют, что в Лондоне приливное наводнение достигнет отдаленных районов, а в США под ударом окажутся такие крупные города, как Нью-Йорк, Майами и Новый Орлеан, особенно если рухнет ледник Туэйтса в Западной Антарктиде.

Угроза критической инфраструктуре Украины

Последствия глобального повышения уровня моря выходят за рамки только затопленных зданий. Около 30% населения мира проживает в пределах 50 км от побережья, а 20 из 26 крупнейших мегаполисов мира находятся на побережье.

Профессор Эрик Гэлбрейт, еще один соавтор исследования, отмечает экономические последствия повышения уровня мирового океана.

Реклама

«Мы все полагаемся на товары, продукты питания и топливо, которые проходят через порты и прибрежную инфраструктуру, что испытывает влияние от повышения уровня моря. Разрушение этой критически важной инфраструктуры может привести к хаосу в нашей глобально взаимосвязанной экономике и продовольственной системе», — пояснил профессор.

Хотя исследование сосредотачивалось на Глобальном Юге, карта затопления, созданная учеными, демонстрирует риски и для Черноморского побережья. Украинские города-порты, например Одесса, Херсон и Николаев, расположены в низменных дельтах рек, что их делает, а также близлежащие сельскохозяйственные угодья, чрезвычайно уязвимы к повышению уровня моря и усилению штормовых приливов.

Согласно предварительным украинским и международным исследованиям, именно эти регионы, где сосредоточена ключевая логистическая и промышленная инфраструктура, могут пострадать от постоянных подтоплений уже к середине века, что требует немедленных мер по укреплению береговой линии и портовых сооружений.

Напомним, в Одессе обнародовали перечень улиц, которые могут уйти под воду . Местные власти назвали районы, которые первыми будут страдать от подтоплений во время ливней.