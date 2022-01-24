Повышенная боеготовность: США могут отправить в Европу 8500 военных из-за вероятной российской агрессии

Повышенная боеготовность: США могут отправить в Европу 8500 военных из-за вероятной российской агрессии

Окончательное решение об отправке военных еще не принято.

В США до 8500 военных находятся в состоянии повышенной боевой готовности из-за возможной новой военной агрессии России против Украины.

Об этом в понедельник, 24 января, сообщил спикер Пентагона Джон Кирби, пишет CNN.

Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ о готовности к развертыванию военных по указанию президента США Джо Байдена. Однако окончательное решение еще не принято.

По данным издания, американские военные могут отправиться в страны восточной Европы. Однако пока Джо Байден намерен пообщаться со своими европейскими коллегами.

Напомним:

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