Повышенная боеготовность: США могут отправить в Европу 8500 военных из-за вероятной российской агрессии

Окончательное решение об отправке военных еще не принято.
В США до 8500 военных находятся в состоянии повышенной боевой готовности из-за возможной новой военной агрессии России против Украины.
Об этом в понедельник, 24 января, сообщил спикер Пентагона Джон Кирби, пишет CNN.
Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ о готовности к развертыванию военных по указанию президента США Джо Байдена. Однако окончательное решение еще не принято.
По данным издания, американские военные могут отправиться в страны восточной Европы. Однако пока Джо Байден намерен пообщаться со своими европейскими коллегами.
Напомним:
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Соединенные Штаты не будут отправлять в Украину дополнительные военные силы, кроме находящихся здесь на данный момент инструкторов.
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Ранее в издании Defence Blog сообщили, что Украина получит от США афганские вертолеты.
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Великобритания начала поставки в Украине противотанкового оружия для защиты от России. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять оружие Украине.
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