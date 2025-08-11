- Дата публикации
Появилась необычная дорожная разметка: что она означает и какой штраф за нарушение
За нарушение правила туристу или жителю другого города Польши придется заплатить штраф в размере 300 злотых (около 3340) грн.
В польском курортном городке Закопане появилась необычная дорожная разметка — оранжевые конверты с белыми полосами. Это парковочные места, пользоваться которыми разрешено только местным жителям.
Об этом пишет inPoland.
Детали о новых паркоместах в Польше
Как стало известно, в Закопане появятся оранжевые паркоместа. Дорожное управление обозначает их преимущественно в районе админзданий, школ, офисов, почтовых отделений и банков. Эти зоны будут предназначены только для жителей города, относящихся к одному из этих учреждений. При этом парковка авто на таком месте не будет полностью бесплатной. Пользователь должен взять билет в паркомате, однако первые 60 минут - не учитываются.
"Как дорожники будут определять, является ли водитель жителем города, пока не до конца понятно. Ведь автомобиль может иметь, например, варшавские или познанские номерные знаки, а его владелец может длительное время проживать в Закопаном в арендованном жилье", - отмечается в материале
Там добавляют, что поэтому идея оранжевых «конвертов» может стать мертвой на практике.
