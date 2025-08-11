Появилась необычная дорожная разметка: что она означает и какой штраф за нарушение

Парковочные места / © inpoland

В польском курортном городке Закопане появилась необычная дорожная разметка — оранжевые конверты с белыми полосами. Это парковочные места, пользоваться которыми разрешено только местным жителям.

Об этом пишет inPoland.

Детали о новых паркоместах в Польше

Как стало известно, в Закопане появятся оранжевые паркоместа. Дорожное управление обозначает их преимущественно в районе админзданий, школ, офисов, почтовых отделений и банков. Эти зоны будут предназначены только для жителей города, относящихся к одному из этих учреждений. При этом парковка авто на таком месте не будет полностью бесплатной. Пользователь должен взять билет в паркомате, однако первые 60 минут - не учитываются.

"Как дорожники будут определять, является ли водитель жителем города, пока не до конца понятно. Ведь автомобиль может иметь, например, варшавские или познанские номерные знаки, а его владелец может длительное время проживать в Закопаном в арендованном жилье", - отмечается в материале

Там добавляют, что поэтому идея оранжевых «конвертов» может стать мертвой на практике.

Ранее в Одессе зафиксировали рекордную задолженность за парковку – 835 000 гривен.

Оказалось, что владелец BMW покидал автомобиль на платной парковке торгово-развлекательного центра "Гагарин Плаза" в районе Аркадии. Он не платил за услугу в течение 348 дней.

Парковка на платной стоянке стоила 2400 грн. в день. Водитель узнал о долге и его сумасшедшей сумме, проверял баланс в терминале. Впрочем, женщина, которая была рядом с ним, восприняла ситуацию с юмором.