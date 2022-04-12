Появились фото поврежденного железнодорожного пути в Белгородской области РФ

Ранее сообщалось, что железнодорожное полотно в РФ повредили неизвестные.

В Белгородской области в России неизвестные повредили железнодорожные пути.

Также читайте В Минобороны рассказали о "партизанских" методах борьбы с российскими оккупантами

Фото повреждения появились, в частности, в российских средствах массовой пропаганды. Учитывая характер разрушений, можно предположить, что мост взорвали.

Как известно, железнодорожное полотно повреждено в граничащем с Украиной Шебекинском районе Белгородской области. Пострадавших в результате происшествия нет.

фото из открытых источников

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала повреждения этих железнодорожных путей, но не сообщила, причастны ли к этому ВСУ.

Отметим, что ранее украинская разведка заявила, что российские спецслужбы планируют устроить теракты на территории РФ, чтобы усилить антиукраинские настроения среди населения.