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Появились фото взрыва самолета на российском военном аэродроме "Сольцы"

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Появились фото взрыва самолета на российском военном аэродроме "Сольцы"

Удар БПЛА по аэродрому в Новгородской области РФ Фото: Сирена

19 августа беспилотник нанес удар по российской авиабазе.

В Сеть выложили фото возгорания бомбардировщика Ту-22М3 в результате атаки по военному аэродрому "Сольцы" в Новгородской области РФ. Есть информация об уничтожении двух самолетов.

Фото публикует канал "Сирена".

Напомним, 19 августа беспилотник нанес удар по российскому аэродрому "Сольцы" в Новгородской области РФ.

Горение бомбардировщика Ту-22М3 в результате атаки по военному аэродрому
Горение бомбардировщика Ту-22М3 в результате атаки по военному аэродрому "Сольцы" в Новгородской области РФ Фото: Сирена

Ранее появилась информация от американских аналитиков, что в результате атаки по военному аэродрому "Сольцы" повреждены два бомбардировщика Ту-22М3.

Удар БПЛА по аэродрому в Новгородской области РФ Фото: Сирена / ©
Удар БПЛА по аэродрому в Новгородской области РФ Фото: Сирена

Эксперты сослались на геолокационные изображения, опубликованные 19 августа, на которых видно дым, поднимающийся с авиабазы "Сольцы".

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Дата публикации
Просмотры
2570
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