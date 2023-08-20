Появились фото взрыва самолета на российском военном аэродроме "Сольцы"

19 августа беспилотник нанес удар по российской авиабазе.
В Сеть выложили фото возгорания бомбардировщика Ту-22М3 в результате атаки по военному аэродрому "Сольцы" в Новгородской области РФ. Есть информация об уничтожении двух самолетов.
Фото публикует канал "Сирена".
Напомним, 19 августа беспилотник нанес удар по российскому аэродрому "Сольцы" в Новгородской области РФ.
Ранее появилась информация от американских аналитиков, что в результате атаки по военному аэродрому "Сольцы" повреждены два бомбардировщика Ту-22М3.
Эксперты сослались на геолокационные изображения, опубликованные 19 августа, на которых видно дым, поднимающийся с авиабазы "Сольцы".
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