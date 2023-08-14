Появились новые подробности инцидента в Черном море: осмотр судна "Sukru Okan" мог состояться в водах Турции

Международное разведывательное сообщество InformNapalm получило новую информацию об осмотре судна "Sukru Okan" в Черном море, согласно которому уход мог состояться уже в территориальных водах Турции.

Об этом сообщает InformNapalm со ссылкой на показания танкера Olvia.

Источник утверждает, что если позже уход "Sukru Okan" и был, то в территориальных водах Турции, и потому из танкера Olvia уже этого не увидели.

"И моряки не могли предположить, что россияне полезут ухаживать за судном в территориальных водах одной из стран НАТО. К тому же курс судно "Сукра Окан" в сторону Турции изменило по рекомендации турецкого радиоэфира. То есть на этапе наблюдения все выглядело как экипаж "Сукра Окан"" проигнорировал команды россиян и ушел в турецкие территориальные воды", — сообщает источник.

В таком случае не ясна реакция самой Турции, если россияне все же останавливали и ухаживали за судном в их водах принудительно.

"Это тянет на международный скандал", — отметили в InformNapalm.

Напомним, инцидент произошел с сухогрузом "Сукра Окан" под флагом Республики Палау, следовавшего в украинский порт в Измаиле. Черноморского флота РФ устроил провокацию с судном. Минобороны России заявило, что один из ее военных кораблей произвел "предупредительные выстрелы" по грузовому судну в Черном море после того, как оно не отреагировало на требование остановиться.

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