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Появились первые фото гроба Хаменеи: в Иране готовятся к прощанию с экс-лидером — фото
Гроб с телом находится в помещении, стены которого украшены иранским флагом.
Первые фотографии гроба с телом бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи появились в Сети. Жители Тегерана собираются на улицах в преддверии церемонии прощания.
Об этом сообщает АР.
На опубликованных снимках гроб стоит в небольшом помещении, стены которого украшены государственными флагами Ирана.
В Тегеране накануне похорон Али Хаменеи на улице стали собираться толпы людей. Некоторые участники церемонии не сдерживают слезы.
Тегеран, как сообщается, планирует провести церемонию прощания и похороны бывшего верховного лидера Али Хаменеи в нескольких иранских городах.
Смерть Али Хаменеи — что известно
Хаменеи погиб в результате авиаудара по комплексу в центре Тегерана. 56-летний сын Али Хаменеи Моджтаба, также пострадавший в результате удара, стал преемником отца в должности верховного лидера.
Правление Хаменеи характеризовалось автократическим подходом с подавлением инакомыслия и общественных протестов.
Похороны начнутся в субботу, 4 июля, церемонией в Тегеране. Иран предупредил США и Израиль о «недопустимости» каких-либо ударов во время церемонии. США и Иран продолжают переговоры после подписания временного соглашения.