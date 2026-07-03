Иран готовится к похоронам Хаменеи / © Associated Press

Реклама

Первые фотографии гроба с телом бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи появились в Сети. Жители Тегерана собираются на улицах в преддверии церемонии прощания.

Об этом сообщает АР.

На опубликованных снимках гроб стоит в небольшом помещении, стены которого украшены государственными флагами Ирана.

Реклама

Хаменеи, погибший во время совместного удара США и Израиля 28 февраля, еще не похоронен / © Associated Press

В Тегеране накануне похорон Али Хаменеи на улице стали собираться толпы людей. Некоторые участники церемонии не сдерживают слезы.

Люди не сдерживают своих эмоций / © Associated Press

Тегеран, как сообщается, планирует провести церемонию прощания и похороны бывшего верховного лидера Али Хаменеи в нескольких иранских городах.

Смерть Али Хаменеи — что известно

Хаменеи погиб в результате авиаудара по комплексу в центре Тегерана. 56-летний сын Али Хаменеи Моджтаба, также пострадавший в результате удара, стал преемником отца в должности верховного лидера.

Правление Хаменеи характеризовалось автократическим подходом с подавлением инакомыслия и общественных протестов.

Реклама

Похороны начнутся в субботу, 4 июля, церемонией в Тегеране. Иран предупредил США и Израиль о «недопустимости» каких-либо ударов во время церемонии. США и Иран продолжают переговоры после подписания временного соглашения.

Новости партнеров