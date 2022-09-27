Появились первые фото и видео с места аварии на "Северном потоке-2"

В ночь на 26 сентября произошла авария на газовом трубопроводе "Северный поток-2", который так и не был введен в эксплуатацию. В Сети появились первые фото и видео с места аварии прямо посреди моря.

По предварительной информации, ширина круга утечки достигает нескольких сотен метров.

Об этом сообщили на странице Вооруженных сил Дании в Твиттере.

В ночь на 26 сентября оператор "Северного потока-2" сообщил, что давление в газопроводе упало со 105 баров до 7. Несмотря на то, что "Северный поток-2" так и не был введен в эксплуатацию, его успели заполнить 300 млн кубометров газа – за несколько дней до того, как Германия отменила запуск.

Следует отметить, что утечка произошла за день до торжественного запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что утечка газа из газопровода "Северный поток" — это акт агрессии России против ЕС, лучшим ответом на который должно быть предоставление Украине танков.

Отметим, в настоящее время в России не установили причины утечки газа из труб "Северного потока". Однако в Кремле "не исключают возможности саботажа".

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