Появились первые фото и видео с места аварии на "Северном потоке-2"

В ночь на 26 сентября произошла авария на газовом трубопроводе "Северный поток-2", который так и не был введен в эксплуатацию. В Сети появились первые фото и видео с места аварии прямо посреди моря.
По предварительной информации, ширина круга утечки достигает нескольких сотен метров.
Об этом сообщили на странице Вооруженных сил Дании в Твиттере.
В ночь на 26 сентября оператор "Северного потока-2" сообщил, что давление в газопроводе упало со 105 баров до 7. Несмотря на то, что "Северный поток-2" так и не был введен в эксплуатацию, его успели заполнить 300 млн кубометров газа – за несколько дней до того, как Германия отменила запуск.
Следует отметить, что утечка произошла за день до торжественного запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.
Billeder fra F-16 af gaslækage и Østersøen. https://t.co/OgCDfcvTjG pic.twitter.com/D5wsoXvuda— Forsvaret (@forsvaretdk) September 27, 2022
Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что утечка газа из газопровода "Северный поток" — это акт агрессии России против ЕС, лучшим ответом на который должно быть предоставление Украине танков.
Отметим, в настоящее время в России не установили причины утечки газа из труб "Северного потока". Однако в Кремле "не исключают возможности саботажа".
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