Появились подробности ДТП с украинским детским ансамблем в Венгрии

ДТП / © police.hu

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В Венгрии 6 июля автобус с украинским детским танцевальным ансамблем попал в ДТП. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся. Пострадали 21 человек, среди которых четверо — в тяжелом состоянии. Погибших нет.

Об этом рассказали в посольстве Украины в Ниредьгазе (Венгрия) в Facebook.

«Сегодня, 6 июля 2025 года, около 5 часов утра автобус, перевозивший украинских детей, при неустановленных обстоятельствах съехал с дороги и перевернулся набок на автодороге 442 между Кунсентмартоном и Тисафельдваром (Венгрия). По информации венгерских оперативных служб, на месте происшествия продолжаются спасательные мероприятия», — говорится в сообщении.

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Автобус, в котором находились 77 человек — двое водителей, участники и сопровождающие ансамбля из Львова, ехал на фестиваль в город Охрид. Пострадавшие доставлены в больницы в городах Солнок, Кечкемет и Сентеш. Среди травмированных четверо получили тяжелые травмы, еще четверо детей имеют травмы средней тяжести и их выпишут под опеку сопровождающих. Остальные получили легкие повреждения и находятся в Доме культуры города Кунсентмартон, где им обеспечили питание и отдых.

Сообщается, что перевозчик организует дополнительные автобусы для дальнейшей поездки. На месте работают спасатели, а также посол Украины Федор Шандор и консульские работники, которые контролируют ситуацию и помогают пострадавшим.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Франции на трассе перевернулся автобус с украинскими лицеистамии взрослыми. Погибли 4 взрослых, много пострадавших, среди них подростки. Пострадавших обеспечили питанием и медицинской помощью.