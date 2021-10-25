Появились последние кадры с героиней "Бриллиантовой руки": подробности поисков Светланы Светличной

В Москве продолжают искать легендарную актрису советского кино — 81-летняя женщина уже пять дней не возвращается домой.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах исчезновения в Москве актрисы Светланы Светличной, которая последний раз выходила на связь с родственниками 20 октября.

Как сообщают российские СМИ, легендарная актриса, известная по своей роли в советские комедии "Бриллиантовая рука", где она сыграла соблазнительницу и сообщницу контрабандистов, звонила своим родным, но сделала это с неизвестного номера.

По словам невестки Ольги, знаменитая актриса звонила ей около 17.00 в среду, 20 октября, и общалась на повышенных тонах. Такая сварливость Светличной не была чем-то необычным, актриса в последнее время страдает деменцией.

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Впоследствии, когда выяснилось, что Светличной нет дома, родственники позвонили на номер, с которого в последний раз выходила на связь актриса, но какая-то женщина выслушала их и заблокировала их номер.

Известно, что в день исчезновения к Светлане Светличной вызвали скорую помощь, когда она была на студии имени Горького, но актриса от госпитализации отказалась.

В день исчезновения, 20 октября, Светличная попала в объектив камер наблюдения. На записи, которая опубликована в Telegram-канале "РЕН ТВ", видно, как артистку провожают в квартиру консьерж и соседи.

Известно, что из квартиры, в которой проживала Светлана Светличная, ничего не пропало. На месте все личные вещи, документы и крупная сумма денег.

Напомним, недавно на личном сайте сына экс-президента США Дональда Трампа-младшего появилось объявление о продаже футболки с надписью, которой актер Алек Болдуин обвиняется в убийстве.

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