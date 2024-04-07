Появились спутниковые снимки аэродрома "Морозовск": на нем нет масштабных разрушений

На спутниковых снимках видно только несколько воронок рядом с площадкой технического обслуживания.

В Сети появились спутниковые снимки атакованного российского аэродрома "Морозовск". Там базировались русские самолеты тактической авиации. Их оккупанты использовали для бомбардировки мирных городов Украины. Однако на снимках никаких масштабных разрушений авиабазы и уничтоженных самолетов не видно.

Об этом говорится в анализе Defense Express.

Как отмечается, на спутниковых снимках видны лишь несколько воронок рядом с площадкой технического обслуживания. Однако это не говорит, что атака была безрезультатной. Если бы удар был нанесен крылатыми ракетами, в которых боевая часть содержит 400 килограммов взрывчатки, то последствия были бы заметнее.

В то же время речь может идти о дронах, у которых значительно меньший вес боевой части. Даже в дронах "Лютий", которыми бьют по нефтеперерабатывающим заводам — у них боевая часть в 50 килограммов.

Кроме того, в еще меньших дронах, как "Бобер", вес боевой части еще меньше, а на некоторых образцах вообще используется кумулятивные КЗ-6, как на "Ланцетах".

Конечно, таким кумулятивным зарядом можно гарантированно уничтожить самолет, но это требует очень точного попадания в него. Поэтому такие боевые части не лучший вариант в любом случае, когда речь идет о необходимости поражения самолетов, часть из которых находится еще в капонирах.

Аналитики предполагают, что наиболее эффективными будут средства поражения с обломочными поражающими элементами.

"Будут ли такие повреждения заметны на спутниковых снимках, даже если речь идет о разрешении 30 см на пиксель — нет. Но летательный аппарат с такими повреждениями уж точно отправится на довольно долгий ремонт. В то же время на основе только спутниковых снимков делать выводы о том, какие именно боевые части были применены – невозможно”, – отметили аналитики.

Напомним, что тактическую авиацию, которая сосредотачивалась на аэродроме Морозовск (Ростовская область РФ), враг активно использует для ударов по Украине.

Читайте также: