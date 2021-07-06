СК рассматривает несколько версий катастрофы.

Появилось первое фото с места аварии пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. По предварительной информации, самолет врезался в скалу на высоте в 230 метров.

Как сообщает Telegram-канал Mash, темное пятно на фото — место удара.

В свою очередь экстренные службы сообщают, что от удара его разорвало на две части и начался пожар. Шансов на спасение не было.

СК рассматривает несколько версий катастрофы: плохие погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.

Как сообщалось, самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского (аэропорт "Елизово") до поселка Палана, не вышел на связь 6 июля. По предварительной информации, на борту самолета находилось 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть человек экипажа.

Обломки обнаружили в пределах береговой линии залива Шелихова, у поселка Палана. Самолет упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 метров. Части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Часть деталей оказалась в море. Пассажирский самолет Ан-26 полностью разрушен.

Новости мира: на Камчатке пропал пассажирский самолет АН-26

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку