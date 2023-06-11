"Появилось так много нулей, что я испугался": банк случайно перевел таксисту 21 млн фунтов стерлингов

58-летний Антонио Перейра ду Насимента из Палмаса (Бразилия) внезапно разбогател, когда банк случайно отправил ему более 21 миллиона фунтов стерлингов. Тогда на его счету почти не было денег.

Об этом пишет Daily Star.

Мужчина, работающий водителем такси, был удивлен, потому что не играл в лотерею. У Антонио нет постоянного дохода.

"Появилось так много нулей, что я испугался! Я никогда в жизни не видел таких денег и никогда в жизни их не получал. Такое могло произойти только, если выиграю в лотерею, но я не играю", — сказал он.

Выяснилось, что деньги оказались на его счету из-за ошибки при переводе между двумя банками.

"Я пошел к себе домой и сказал жене: "Мы разбогатели!" Но тут же моя жена сказала: "Вернем деньги". Я пошел искать банк, подписал бумагу, и в девять часов вечера деньги с моего счета перешли на правильный счет", — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Великобритании банк Santander по ошибке отправил клиентам 130 миллионов фунтов стерлингов. Деньги получили около 75 тысяч человек и компаний. Ошибка произошла, когда разовые и регулярные платежи с 2000 счетов корпоративных клиентов были совершены дважды. Платежи включали заработную плату или деньги от поставщиков. Второй платеж ошибочно был произведен непосредственно из резервов банка.

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