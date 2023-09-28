Появилось видео, как спецслужбы Азербайджана арестовали "экс-голову" Карабаху Рубена Варданяна

По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Спецслужбы Азербайджана задержали и арестовали "эксголову" Карабаха, российского миллиардера Рубена Варданяна.

Видео задержания опубликовала пресс-служба ГБР Азербайджана.

По данным ДБР, бывшего главу "правительства" Карабаха подозревают в финансировании терроризма, участии в создании и деятельности вооруженных формирований или групп и незаконном пересечении границы.

Рубен Варданян, будучи гражданином иностранного государства, в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики вне пунктов пропуска с целью совершения террористических и диверсионных актов, а также проник к месту временного проживания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики. Также он и другие Кроме того, Рубен финансировал терроризм, направляя средства на организацию террористической деятельности этих незаконных вооруженных формирований", — говорится в сообщении .

В ведомстве напомнили, что Рубен Варданян был задержан 27 сентября 2023 года "за совершенные им противоправные действия" и привлечен к уголовной ответственности. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Напомним , так называемый "председатель" Карабаха подписал указ о прекращении существования непризнанной республики от 1 января 2024 года.

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