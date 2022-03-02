Появилось видео, как в Санкт-Петербурге разгонят мирные антивоенные митинги

Появилось видео, как в Санкт-Петербурге разгонят мирные антивоенные митинги

Больше всего пострадали женщины – их российская полиция насильно тянула в отделения.

В Санкт-Петербурге несколько сотен горожан вышли на антивоенные митинги. В то же время российская полиция пыталась жестоко разогнать мирные протесты.

На видео видно, что россияне не совершали никаких провокаций. В то же время, российская полиция избирательно ловила участников митингов. Больше всего пострадали женщины – их силой тянули в отделения.