Появилось видео смертельной аварии фуникулера в Италии, которая унесла жизни 14 человек

Запись велась камерой на верхней станции канатной дороги Стреза-Мотароне, где 23 мая произошла эта трагедия.

Как свидетельствуют опубликованные в Twitter итальянского телеканала Tg3 кадры, на момент аварии фуникулер уже почти прибыл на верхнюю станцию. За мгновенье до завершения подъема оборвался один из тросов.

Кабина, в которой находилось 15 человек, начала двигаться в обратном направлении, набирая разгон. Момент падения на видео не зафиксирован. В смертельной аварии выжил только один пассажир фуникулера — пятилетний мальчик.

Al Tg3 un documento esclusivo della cabina della funivia del Mottarone, prima della caduta, agli atti dell'inchiesta sul disastro costato la vita a 14 persone. Le immagini per il loro contenuto potrebbero urtare la sensibilità di alcuni pic.twitter.com/en6MHCfS00 — Tg3 (@ Tg3web) June 16, 2021

В ходе расследования было установлено, что система экстренного торможения не сработала из-за неисправного зажима.

Напомним

Металлический трос, к которому крепятся кабины, оборвался, когда кабина была уже в конце пути, вблизи второй со стороны гор опоры. По разным данным, она упала с высоты 10-20 метров. Общая длина канатной дороги составляет почти 1,5 километра. Авария произошла на последних минутах. Большинство жертв погибли на месте происшествия, часть тел обнаружили внутри обломков, а других выбросило в лес.

В трагедии на севере Италии погибли три поколения одной семьи, супругов, праздновавших 40-летие жены, и помолвленые пары, которые вскоре собирались пожениться.

В Италии арестовали трех человек из компании-оператора канатной дороги из-за аварии. Среди подозреваемых — директор компании Ferrovie del Mottarone, инженер и руководитель оперативного отдела.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку