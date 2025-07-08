Появился фальшивый Марко Рубио: в администрации Трампа новый скандал с мессенджером Signal

Госсекретарь США Марко Рубио / © Getty Images

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Самозванец, выдающий себя за государственного секретаря США Марко Рубио, связывался с высокопоставленными чиновниками, отправляя им голосовые и текстовые сообщения, имитированные с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США и телеграмму Государственного департамента, которая попала в распоряжение редакции американской газеты.

В телеграмме, которая была отправлена сотрудникам Государственного департамента говорится, что кампания началась в середине июня, когда самозванец создал учетную запись Signal, используя имя пользователя Marco.Rubio@state.gov, чтобы связаться с иностранными и американскими дипломатами и политиками. Имя пользователя не является электронным адресом Рубио.

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«Самозванец оставил голосовые сообщения в Signal по меньшей мере в двух случаях, а в одном случае прислал текстовое сообщение с приглашением к общению в Signal», — говорится в телеграмме.

В общем фальшивый Марко Рубио связался по меньшей мере с пятью лицами за пределами Департамента, включая трех министров иностранных дел, губернатора и члена Конгресса США.

Власти США не знают, кто стоит за этой фальшивкой, но считают, что самозванец, вероятно, пытается манипулировать ключевыми чиновниками «с целью получения доступа к информации или счетам».

Государственный департамент заявил, что «проведет тщательное расследование и продолжит принимать меры предосторожности, чтобы предотвратить подобное в будущем».

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Чиновники отказались обсуждать содержание сообщений или имена дипломатов и чиновников, которые их получили.

Напомним, ранее в администрации Трампа разгорелся скандал с уже бывшим советником по нацбезопасности Майком Уолтцем, который случайно добавил редактора The Atlantic в секретный групповой чат в Signal, где обсуждались конфиденциальные операции, в частности удары по хуситам.

Впоследствии президент США Дональд Трамп уволил Майка Волтца с должности, поручив исполнять его обязанности государственному секретарю США Марко Рубио.