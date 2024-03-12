Появился первый официальный кандидат на пост генсека НАТО: подробности

Президент Румынии Клаус Иоганнис сегодня, 12 марта, официально объявил о желании баллотироваться на пост генсека НАТО.

Об этом сообщает RFI.

"Я решил принять участие в конкурсе на пост генерального секретаря НАТО", — заявил президент Румынии.

По словам президента, прошло два десятилетия с тех пор, как Румыния стала членом НАТО, которая в течение 75 лет продвигает демократию и свободу, а также создала обширную сеть партнеров.

Он добавил, что кардинальными ценностями Альянса является верховенство закона, а уважение основных прав и свобод — это компас, который вел всех к консолидации демократии.

"Зонтик НАТО предложил нам сильнейшие гарантии безопасности в истории", — сказал президент Иоганнис.

Война в Украине

По его словам, военный конфликт в Европе стал реальностью, которая еще несколько лет назад казалась маловероятной. Россию же он назвал долгосрочной угрозой для европейского континента.

Также он добавил, что границы НАТО приобретают первостепенное значение, и укрепление восточного фланга останется долгосрочным приоритетом.

Иоганнис заверил, что Румыния доказала, что она является оплотом стабильности и безопасности в регионе. Страна инициировала национальный пакт со всеми сторонами о выделении 2% ВВП на оборону, и теперь Бухарест достиг 2,5% ВВП.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда намерен предложить странам-членам НАТО повысить минимальный уровень расходов на оборону до 3% ВВП.

Читайте ведущие новости дня:

Россия готовится к массированному ракетному удару: Жданов назвал вероятную дату

Бронирование от мобилизации за деньги: кому хотят дать шанс откупиться

Туск теряет контроль над протестами фермеров: чего Украине ждать от поляков и при чем здесь Россия