Появится ли в России новый Пригожин?: Историк о рисках еще одного бунта

Повторится ли мятеж в России / © Associated Press

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В России может повториться сценарий 2023 года, когда глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин организовал военный мятеж. Поводом к обсуждению такой вероятности стало видеообращение бывшего участника войны против Украины Александра Лунина.

Больше о возможности массового мятежа в РФ рассказал журналист, историк и бывший корреспондент в Москве Дэвид Саттер для 24 канала.

Может ли в РФ произойти массовый бунт

Лунин выдвинул требование личной встречи с Владимиром Путиным в прямом эфире, чтобы рассказать всю правду о реальном положении дел в армии и в России. Оккупант заявил, что стремится проинформировать главу Кремля о тяжелой ситуации внутри войска, в том числе о том, что «российских солдат пытают», у них «забирают деньги и заставляют выполнять самоубийственные приказы».

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Лунин предупредил: если глава Кремля откажет во встрече, «последствия будут очень серьезные», ведь «армия направит свое оружие против Кремля».

Дэвид Саттер заявил, что это обращение не является единичным случаем. В Сети все чаще появляются материалы, свидетельствующие об ужасающих условиях в подразделениях РФ. Российская армия местами находится в состоянии крайнего отчаяния и истощения, поэтому такие публичные выступления и призывы к Путину продолжатся.

«Поскольку процессы, о которых говорит этот военный, происходят в российской армии, здравый смысл подсказывает, что это не может продолжаться вечно. И для людей, записывающих такие видео, это огромный риск. А также это показатель того, что моральное состояние этого войска довольно быстро падает», — говорит Саттер.

Вскоре после публикации ультиматума Александр Лунин был приглашен в Москву, где сразу же был арестован на 11 суток. Суд назначил административный арест по статье о «демонстрации экстремистской или нацистской символики».

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Аналитики и общество уже успели провести параллели между Луниным и Пригожиным, совершившим мятеж в июне 2023 года и погибшим в августе того же года во время авиакатастрофы.

«Пригожин был большой проблемой для Кремля, а его бросок на Москву угрожал стабильности власти. Лунин не имеет такого влияния, какое было у Пригожина. Но их судьбы могут быть очень схожими. Российские власти создадут впечатление, что „услышали“ его позицию. И тот факт, что они так делают, очень показателен», — добавил журналист.

В РФ на фоне этих событий обостряется глубокий системный кризис. Российские военные начинают отказываться от самоубийственных приказов и чаще не хотят идти в «мясные штурмы». Так что фактор, которого ждали миллионы людей, начал зарождаться.

По словам Саттера, российская пропаганда, скорее всего, попытается использовать Лунина в собственных целях. Картинку сделают для гражданских россиян, которые не знают о настоящем положении дел на фронте. Но для российских военных ситуация не изменится.

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В РФ зарождаются «бунты» против Путина из-за войны с Украиной — последние новости:

Напомним, российский блогер и бывший военнослужащий 150-й мотострелковой дивизии Александр Лунин, принимавший участие в войне против Украины, записал видеообращение к Владимиру Путину.

В нем он подверг резкой критике ситуацию в армии РФ, заявив о пытках солдат, содержании их в ямах-«зинданах» за отказ выполнять самоубийственные приказы и убийства. Лунин требовал личной встречи с диктатором в прямом эфире, пригрозив, что в противном случае военные развернут оружие против Кремля.

Спикер Путина, Дмитрий Песков, назвал эти угрозы «достаточно странными формулировками». 27 июня Лунина задержали российские силовики, а суд отправил его под административный арест на 11 суток по неизвестной статье. По словам администратора его канала, экс-военный пока жив, а факт ареста подтвердила супруга, которая ранее сообщала о ночном обыске и изъятии техники в их доме.

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