Появляется "сверхчеловеческий иммунитет": ученые рассказали о влиянии на организм человека вакцин от СOVID-19

Появляется "сверхчеловеческий иммунитет": ученые рассказали о влиянии на организм человека вакцин от СOVID-19

Иммунитет вырабатывается у людей, которые сначала переболели на коронавирус, а позже — вакцинировались.

У переболевших на коронавирус и вакцинированных от него людей вырабатывается "сверхчеловеческий иммунитет". К такому выводу пришли ученые.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Так называемый “гибридный или сверхчеловеческий иммунитет” появляется у людей, которые вакцинированы одним из двух препаратов: Pfizer или Moderna. Эксперты объясняют, что вакцина передает человеку часть генетического материала COVID-19, который учит иммунную систему распознавать вирус в случае инфекции.

У пациентов впоследствии появляется множество антител, способных реагировать на различные виды коронавируса.

“В одном исследовании пациенты с этим “гибридным иммунитетом” продемонстрировали способность реагировать на новые, более опасные варианты коронавируса и, возможно, даже на штаммы, которые еще не существуют”, — отметили в Daily Mail.

Сейчас ученые продолжают изучать состояние здоровья пациентов, чтобы понять, как иммунитет будет справляться против других штаммов вируса.

Напомним, что в Украине по состоянию на 8 сентября сделали более 10 млн прививок. Более 5,6 украинцев уже получили хотя бы одну дозу, а 4,4 млн человек — две дозы вакцины от коронавируса.

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