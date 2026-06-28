Пойдет ли Беларусь в наступление: эксперт оценил силы Лукашенко и планы России

Лукашенко и Путин

Реклама

На фоне разговоров об угрозе по северному и северо-восточному направлениям дипломат Роман Бессмертный оценил реальные военные силы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и планы Кремля. По его словам, доверия белорусскому диктатору быть не может, ведь он не распоряжается своими словами и говорит лишь то, что ему прикажут в Кремле.

Об этом он сказал в интервью программе «Студия Запад».

Однако дипломат убежден, что у самого Лукашенко нет сил для ведения войны против Украины. Кроме отсутствия ресурсов существует огромное внутреннее сопротивление общества — 83 процента белорусов категорически против участия в войне.

Реклама

«Лукашенко будет хвостом крутить, вилять, что-то говорить, следовать указаниям Кремля, однако срочников бросить в бой он не отважится, потому что эта армия разбежится по белорусским лесам быстрее, чем дойдет до места дислокации», — заявил Бессмертный.

Он добавил, что белорусские силы специальных операций немногочисленны, не имеют боевого опыта, индивидуального обеспечения и соответствующей техники. А вооруженная до зубов армия создана только для войны с собственным народом и не способна воевать против столь сильного противника, как Украина. Также Бессмертный призвал не верить маневрам с пограничными ретрансляторами, ведь включить или выключить их — это несколько секунд.

Сколько войск Россия может собрать на северном направлении

Несмотря на несостоятельность Минска, Россия все равно может использовать это направление. От Ленинграда до северных границ Украины расположено около 120 тысяч российских военных. Эта группировка неукомплектована, но РФ способна ее усилить.

«Если брать группировку войск, которая находится в этом направлении со стороны России, то, если брать срок месяц, они могут на этом направлении собрать в районе 200 000 группировок. Но луна — это не так мало, чтобы не заметить. Из него можно было бы за два месяца, не менее, создать боевую группировку», — отметил дипломат.

Реклама

Бессмертный подчеркнул, что Беларусь является плацдармом для атак не только по Украине, но и по Балтийским государствам, Скандинавии и Центральной Европе. Это направление остается очень опасным из-за диверсионной работы и развернутых в Калининграде и Брестской области сверхмощных антенн и систем радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивают связь со стратегическими бомбардировщиками и подводными лодками.

Попытка прорыва с белорусской стороны по направлению к Киеву, Чернигову, Ровно или Львову станет для врага огромной проблемой. Украинская граница надежно укреплена, а в отдельных местах сама территория просто непроходима.

«Из 12 переходов 8 в настоящее время просто заминированы, так что там и птички подрываются иногда, другие частично контролируются войсками. Два, которые могли бы использовать, наглухо перекрыты», — резюмировал дипломат.

Бессмертный подытожил, что для движения в сторону Украины с севера нужно сверхбольшое мужество. Однако поскольку российское руководство способно принимать абсолютно идиотские решения, украинцам необходимо быть готовыми ко всему и не рисковать.

Реклама

Угроза со стороны Беларуси — последние новости

Напомним, Александр Лукашенко в пятницу, 26 июня, прилетел в резиденцию Путина на Валдае для переговоров. Как отмечает издание The Moscow Times, встреча российского и белорусского диктаторов проходила в крайне напряженном контексте.

Накануне в четверг, 25 июня, Лукашенко публично попросил российского посла Бориса Грызлова «не втягивать» Беларусь в войну с Украиной и впервые открыто подтвердил, что Кремль давит на Минск с целью привлечь его к более активному участию в боевых действиях.

Новости партнеров