Пойдет ли Китай на прямую военную помощь России: в ГУР рассказали о намерениях Пекина

Прежде Китай будет заботиться о собственных интересах и не будет оказывать РФ военную помощь.



Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Китай будет защищать собственные национальные интересы, как в экономической, так и в сферах безопасности. Говорить сегодня о прямой военной помощи со стороны Китая Российской Федерации, режима Путина, мы не можем", — сказал Юсов.

Он подтвердил, что у Украины есть свои национальные интересы и ожидания более решительной политики в контексте осуждения российской агрессии от ряда стран, а также поддержки международного права и защиты устава ООН.

"Однако в целом, думаю, режим Путина не получит той помощи, на которую он надеялся", – добавил Юсов.

Напомним, эксперты считают, что Китай может скрыто наращивать военную помощь России, однако ввязываться в прямую войну против Запада КНР невыгодно.

Также существует экспертное мнение, что Пекин, поддерживающий Кремль, предлагает "заморозить" войну на время, пока армия РФ перегруппируется.

Читайте также: