Пойдет ли Россия войной против Грузии: Сакварелидзе рассказал о конспирологической теории

По словам Сакварелидзе, Россия сейчас озабочена войной в Украине и ей некогда начинать войну в Грузии.

Существует конспирологическая теория, согласно которой Бидзина Иванишвили (грузинский пророссийский олигарх, бывший премьер-министр Грузии – ред.) хотел умышленно обострить ситуацию, симулировать отказ Грузии от Европы с помощью законопроекта об "иноагентах", чтобы Европа сама отказалась от Грузии. Ведь, в отличие от Молдовы и Украины, Грузия пока не получила статус кандидата в ЕС.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua депутат грузинского парламента (2012-2015), заместитель генерального прокурора Украины, прокурор Одесской области (2015-2016) Давид Сакварелидзе рассказал, что такая теория вероятна, но Иванишвили больше волнуют его собственные деньги и безопасность.

"Мне кажется, что он думал, что с Европой он все равно договорится и Грузия будет в игре. Но с другой стороны, эта игра заканчивается в пользу Запада, если усиливается оппозиция и появляется другая повестка. Ведь когда есть альтернатива, Запад будет делать ставку". на лучшую альтернативу, а не на шантаж", – отметил он.

По словам Сакварелидзе, Россия сейчас озабочена войной в Украине и ей некогда начинать войну в Грузии.

"Даже страны Средней Азии, в том числе Армения бегут от Путина. А Иванишвили занимает такую странную позицию. Я думаю, что это его мелкая финансовая игра, чтобы разблокировать свои деньги и наладить отношения с Западом на языке шантажа. Но это не сработает, потому что все поняли, что имеют дело с мошенником", — отметил Давид Сакварелидзе.

Добавим, что в Грузии, несмотря на протесты активистов и оппозиции, в первом чтении приняли законопроект об "иноагентах", подобный российскому с 2012 года, благодаря которому Путин сейчас уничтожает инакомыслие.

Читайте также: