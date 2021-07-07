Пойти на финал Евро-2020 в обмен на вакцинацию: в Лондоне разыграют два билета среди привитых фанов

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Пойти на финал Евро-2020 в обмен на вакцинацию. В Лондоне разыграют два билета на последний матч футбольного чемпионата Европы среди фанов, которые на этой неделе привьются от СOVID-19, сообщил мэр британской столицы Садик Хан.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Отмечается, что для этого необходимо подтверждение полученной вакцины или записи в очередь на прививку. Те участники, которые сообщат о своей вакцинации в соцсетях, будут зарегистрированы дважды, что повысит их шансы на успех.
Кроме билетов на игру разыграют также сто пропусков в фан-зону в центре Лондона.
Напомним, финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе "Уэмбли".