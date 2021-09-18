Поздравил маму с днем рождения: в США подросток убил семью и собак, выложил фото в Сеть, а затем застрелился сам

Правоохранители устанавливают мотивы кровавой расправы над родными.

В штате Техас в США 15-летний подросток застрелил своих родителей и сестру, дальше собак, которые жили в доме, а потом застрелился сам. Перед этим он изложил фотографии кровавой расправы над родными в соцсети.

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Об этом сообщает The Sun.

Техасский парень-подросток опубликовал ужасные фотографии своих убитых родственников в соцсети и угрожал нападением на школу. Место жительства семьи определили, а в дом сразу прибыли правоохранители. Впрочем, задержать преступника они не смогли, подросток застрелился до того, как копы смогли попасть внутрь.

Отмечается, что кровавое убийство произошло в день рождения матери 15-летнего школьника. Подросток убил своих родителей (отца 63 года, матери 53 года) и младшую сестру (13 лет).

Правоохранители пытаются установить мотивы преступления.

Напомним, что в Борисполе 32-летний сын до смерти избил 50-летнего отца. По словам соседей, молодой человек и раньше поднимал руку на отца так, что тот даже лежал в больнице после избиения.

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