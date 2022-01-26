"Пожалуйста, не допусти войны": Папа Римский объявил день молитвы за мир в Украине

"Пожалуйста, не допусти войны": Папа Римский объявил день молитвы за мир в Украине

Понтифик напомнил о страданиях украинского народа в прошлом.

В среду, 26 января, выступая на всеобщей аудиенции в Ватикане, Папа Римский Франциск призвал католиков провести этот день в молитвах за мир в Украине.

Об этом сообщает агентство Rome Reports.

"Молитвы, которые мы направим сегодня к Небесам, пусть затронут сердца тех, кто имеет власть на Земле, чтобы стремление к диалогу победило, и благо всех стало выше интересов какой-то одной стороны", — сказал Папа Римский.

В своем выступлении понтифик попросил, чтобы верующие сегодня часто упоминали в своих молитвах о мире на украинской земле.

"Давайте все вместе попросим у Господа, чтобы на ее [Украине] земле расцвело братство и победило раны, страхи и вражду", — сказал Папа Франциск.

Также он напомнил о множестве страданий, которые пережил в прошлом украинский народ, среди них — Голодомор и жестокие репрессии. После таких испытаний, сказал понтифик, украинцы заслуживают того, чтобы жить мирно.

"Пожалуйста, не допусти войны", – завершил свою речь Франциск, обращаясь к Господу.

Папа Римский призвал молиться за украинские раны, страхи и разногласия

Ранее Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра в Риме призвал провести 26 января молитву за мир в Украине.

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