Пожар мешал искать людей: во французском Марселе обрушился жилой дом (видео)

В ночь на 9 апреля в городе Марсель (Франция) обрушился четырехэтажный жилой дом. Перед разрушением здания раздался сильнейший взрыв. Очевидцы утверждают, что на месте происшествия ощущали запах газа.

Об этом сообщает информационный порт MediasInfos.

По словам мэра города Бенуа Пайана, сильный пожар, возникший на руинах дома, мешал спасателям совершать поисковые операции. Предварительно жертв в результате происшествия нет. В то же время многие люди остались без крова, поэтому городские власти объявили о немедленном открытии детских садов и школ для приема семей.

Многим пострадавшим оказывалась первая медицинская помощь на месте происшествия. Однако периметр вокруг разрушенного здания был существенно увеличен по решению спасательных служб из-за угрозы разрушения соседних зданий.

Сообщается, что в результате мощного взрыва в 500 метрах вокруг разрушенного дома вылетели окна. Над большей частью Марселя распространилось огромное облако дыма.

Через 4 часа после разрушения продолжается пожар. Спасатели пытаются преодолеть пламя, чтобы активно приступить к поиску возможных пострадавших под завалами.

Напомним, в городе Во-ан-Велен, недалеко от французского города Лион, в жилом доме вспыхнул пожар. Как результат, 10 человек погибли, в том числе пятеро детей.

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