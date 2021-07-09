Пожар на фабрике в Бангладеш: спасаясь от огня, люди прыгали с крыши шестиэтажного дома

Пожар на фабрике в Бангладеш: спасаясь от огня, люди прыгали с крыши шестиэтажного дома

По меньшей мере 52 человека погибли. Пожарные и полиция ведут поиск пропавших без вести.

Из-за пожара на фабрике по производству соков в Бангладеш погибли по меньшей мере 52 человека — люди прыгали с крыши шестиэтажного дома, потому что хотели спастись от огня.

Об этом в пятницу, 9 июля, сообщает CNN.

Отмечается, что возгорание началось днем ​​8 июля на первом этаже шестиэтажного дома фабрики компании Hashem Foods в городе Рупгандж, к востоку от Дакки, столицы Бангладеш.

At least 52 people have been killed and others feared trapped in a factory fire in Dhaka, Bangladesh pic.twitter.com/rM1itC8cur — TRT World (@trtworld) July 9, 2021

Огонь стремительно распространился из-за наличия в помещениях химикатов и легковоспламеняющихся веществ, таких как полиэтилен и масло. В этой связи пожар быстро перекинулся на другие этажи предприятия.

Чтобы спастись от пожара, трое рабочих прыгнули с крыши фабрики и погибли. В целом, по предварительным данным, погибли 52 сотрудника предприятия. Пострадали не менее 50 человек. Из горевшего здания спасатели эвакуировали 25 человек.

По состоянию на середину дня 9 июля пожар на фабрике локализован. Сейчас родственники рабочих, пропавших без вести, собрались на территории предприятия на демонстрацию.

Напомним:

27 июня в результате взрыва в городе Дакка в Бангладеш погибли по меньшей мере семь человек. Еще полсотни человек получили ранения, их госпитализировали. Инцидент произошел в районе Могбазар. Причина взрыва пока неизвестна, однако эксперты не исключают взрыв газа. По словам очевидцев, от взрыва пострадало немало объектов, расположенных вблизи, в частности торговый центр Aarong.

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