Пожар на Кировоградщине, в котором погибла семья: названа причина трагедии

Пожар в селе Капитановка Кировоградской области возник из-за замыкания электросети. Пятеро человек, из которых трое – дети, скорее всего, отравились угарным газом.

Об этом пишет Суспільне.

"Приехав на место происшествия, медики констатировали пять смертей. Из них – трое детей и супруги, жена и муж. Это была ближайшая бригада, которая могла туда доехать", — сказал директор центра экстренной медицинской помощи в Кировоградской области Александр Ярошенко.

Напомним, в селе Капитановка Кировоградской области горел дом. Спасатели выяснили, что горело 16 метров квадратного дома. На месте спасатели обнаружили пятерых погибших, не выжил никто.

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