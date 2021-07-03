Пожар на подводном трубопроводе в Мексиканском заливе тушили пять часов, стала известна причина возгорания

Пожар на подводном трубопроводе в Мексиканском заливе тушили пять часов, стала известна причина возгорания

Рабочие компании использовали азот для тушения пожара.

Утечку на нефтепроводе мексиканской компании Pemex в Мексиканском заливе устранили. Отмечается, что причина инцидента была вызвана неисправностью одного из клапанов на глубине около 80 м. Компания продолжает расследование.

Об этом сообщил Reuters.

По данным Pemex, на полное тушение пожара понадобилось более пяти часов. Компания добавила, что расследует причины возгорания.

Как отмечается, из-за аварии загорелась поверхность океана. При этом глава мексиканского регулятора безопасности нефти ASE заявил, что инцидент "не привел к разливу нефти".

Сообщается, что турбомашины действующих производственных мощностей пострадали от грозы и проливных дождей. Рабочие компании использовали азот для тушения пожара.



Возгорание произошло из-за утечки на глубине 78 м.

Напомним, что в Мексиканском заливе в пятницу, 2 июля, вспыхнул подводный трубопровод нефтегазовой компании Pemex. Отмечается, что возгорание произошло около 05:15 по местному времени к западу от полуострова Юкатан.

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