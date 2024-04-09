Пожар на ракетном корабле "Серпухов": в ВМС ВСУ рассказали о повреждении судна

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал, что после атаки в городе Балтийск Калининградской области ракетный корабль россиян "Серпухов", похоже, вышел из строя.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Плетенчук отметил, что корабль – это сложный механизм, состоящий из разных элементов. И когда один из них выходит из строя, то остальные уже нельзя применить в полном объеме.

"Если это связь, если это системы автоматизации, то корабль должен отправиться на ремонт. Когда такие корабли строили, то ни для кого не секрет, что так же как и в самолетах... Там кроме кабелей, металла и экипажа русского мало. Поэтому конечно, им будет трудно восстанавливать. И ярким примером является подобная серия, также малые ракетные корабли, которые строили для Черноморского флота. "Каракуртов" этих уже построено четыре, пятый строят, но первый из них еще не прошел государственные испытания. Но три года в эксплуатации. Проблемы с комплектующими, конечно, есть у них", — отметил спикер ВМС ВСУ.

Напомним, ГУР подтвердило операцию в Балтийском море 7 апреля. В результате пожара выведен из строя ракетный корабль "Серпухов" – внутри корабля полностью уничтожены его средства связи и автоматизации.

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