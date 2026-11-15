Пожар на рождественской ярмарке в Бельгии: двух человек вертолетами доставили в больницы (фото)

Взрыв в Бельгии Фото lesoir.be

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В Бельгии на рождественской ярмарке в городе Маредсу (провинция Намюр) произошел взрыв газового баллона с пропаном, после которого вспыхнул пожар. В результате инцидента пострадали пять человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает издание Le Soir со ссылкой на мэра муниципалитета Ане Пьера Рондьята.

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Взрыв произошел в воскресенье, 15 ноября, в конце утра на территории рождественской ярмарки. По предварительной информации, причиной пожара стала случайная детонация баллона с пропаном.

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Фото Le Soir

«Обнаружены пять пострадавших. Двое находятся в состоянии чрезвычайной тяжести. Одного вертолетом доставили в больницу в Льеже, второго, по информации, которую еще предстоит подтвердить, — в военный госпиталь в Недер-овер-Гембеке», — рассказал мэр.

Еще один человек получил ожоги, двое других получили более легкие травмы.

Пожарным из спасательной зоны Dinaphi удалось быстро локализовать возгорание. Огонь полностью уничтожил два торговых деревянных домика, еще два соседних павильона получили повреждения.

По словам мэра, сейчас ситуация полностью контролируется.

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Об инциденте сообщили прокуратуру Намюра. На место также назначен эксперт, который должен установить обстоятельства происшествия.

Рождественская ярмарка в Маредсу официально открылась в пятницу, 13 ноября, однако после взрыва организаторы и местные власти решили не открывать ее для посетителей в воскресенье.

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