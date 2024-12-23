Пожар на складе с деталями к "Шахедам" в России: в ГУР сообщили, какие потери врага

В России на территории экономической зоны "Алабуга" вспыхнул военный объект. В результате уничтожен состав с деталями в "Шахеды" на 16 миллионов долларов.

Об этом сообщает ГУР МО.

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Как отмечается, в помещении лежало 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц Shahed-136. Все сгорело.

Потери агрессора оцениваются не менее 16 миллионов долларов.

"Загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической России", — подчеркнули в ведомстве.

В ГУР МО Украины напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

Напомним, ночью 22 декабря в Орловской области атакован важный логистический объект армии РФ. Он играет важную роль в обеспечении окупантов.

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