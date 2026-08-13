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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Пожар на судне с 115 людьми на борту: туристы прыгали в море, чтобы спастись

Пожар возник на судне, которое проходило вблизи бухты Катранджи в Турции во время однодневного туристического тура.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Пожар на судне с туристами в Турции

Пожар на судне с туристами в Турции / © скриншот с видео

У побережья турецкого города Фетхие в провинции Мугла загорелось прогулочное туристическое судно «Император Атила», на борту которого находились 115 человек, в том числе дети.

Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber.

Пожар возник недалеко от бухты Катранджи во время однодневного туристического тура. Причина возгорания пока не установлена, однако огонь быстро распространился по судну.

Пассажирам, среди которых были женщины и дети, пришлось надеть спасательные жилеты и прыгать в море, спасаясь от пламени.

После получения сообщения к месту происшествия были направлены подразделения береговой охраны, морской полиции и Главного управления безопасности побережья. Спасателям удалось эвакуировать всех 115 человек, включая членов экипажа.

Часть пассажиров доставили к причалам береговой охраны в районах Геджек и Карагезлер. Два человека пострадали от задымления — их доставили в больницу.

Детей, находившихся на судне, медики осмотрели в профилактических целях.

Пожар удалось потушить, однако судно получило серьезные повреждения и стало непригодным для эксплуатации. Его планируют вытащить на берег.

Причины возгорания выясняются в ходе расследования.

Напомним, ранее популярное туристическое место в Китае стало ареной опасного обвала скал, в результате чего сотни людей были вынуждены спасаться бегством.

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