Пожар на судне с 115 людьми на борту: туристы прыгали в море, чтобы спастись

Пожар на судне с туристами в Турции / © скриншот с видео

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У побережья турецкого города Фетхие в провинции Мугла загорелось прогулочное туристическое судно «Император Атила», на борту которого находились 115 человек, в том числе дети.

Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber.

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Пожар возник недалеко от бухты Катранджи во время однодневного туристического тура. Причина возгорания пока не установлена, однако огонь быстро распространился по судну.

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Пассажирам, среди которых были женщины и дети, пришлось надеть спасательные жилеты и прыгать в море, спасаясь от пламени.

После получения сообщения к месту происшествия были направлены подразделения береговой охраны, морской полиции и Главного управления безопасности побережья. Спасателям удалось эвакуировать всех 115 человек, включая членов экипажа.

Часть пассажиров доставили к причалам береговой охраны в районах Геджек и Карагезлер. Два человека пострадали от задымления — их доставили в больницу.

Детей, находившихся на судне, медики осмотрели в профилактических целях.

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Пожар удалось потушить, однако судно получило серьезные повреждения и стало непригодным для эксплуатации. Его планируют вытащить на берег.

Причины возгорания выясняются в ходе расследования.

Напомним, ранее популярное туристическое место в Китае стало ареной опасного обвала скал, в результате чего сотни людей были вынуждены спасаться бегством.

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