Пожар на судне с тысячами автомобилей: один моряк погиб, семь — прыгнули за борт (видео)

У берегов Нидерландов на борту судна, которое перевозило почти 3000 автомобилей, произошел масштабный пожар.

В среду, 26 июля, на грузовом судне в Северном море по невыясненным причинам вспыхнул пожар. Береговая охрана Нидерландов сообщила, что один член экипажа погиб, другие получили ранения. По меньшей мере, семь моряков, спасаясь от огня, прыгали с палубы в море.

Об этом сообщает Associated Press.

Для спасения 23 моряков грузового судна были использованы лодки и вертолеты. Спрыгнувших в море подобрала спасательная шлюпка.

Некоторые члены экипажа получили переломы костей, ожоги и проблемы с дыханием, их доставили в больницы на севере Нидерландов, сообщили в экстренных службах.

Судно Fremantle Highway, которое под панамским флагом следовало из Бремергафена в Германии в Порт-Саид в Египте, перевозило 2857 автомобилей, среди которых 25 электромобилей. Представитель береговой охраны сообщил СМИ, что власти выясняют, не начался ли пожар с одного из них.

Инцидент произошел в 27 километрах севернее острова Амеланд — вблизи цепи голландских и немецких островов, популярных среди туристов, в мелководном Ватовом море. Эта территория на севере Нидерландов внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за разнообразия морских видов.

На месте пожара работают спасательные корабли, которые пытаются потушить пламя и не допустить затопления судна, которое привело бы к масштабной экологической катастрофе.

Буксир смог прикрепить трос к потерпевшему судну, чтобы предотвратить его затопление и блокирование важного судоходного пути в Германию.

"Мы рассматриваем все сценарии. Спасатели и власти Нидерландов пытаются минимизировать ущерб, насколько это возможно", — сказал представитель береговой охраны.

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