Пожар на заводе для украинских дронов в Польше: Туск сделал громкое заявление

Дональд Туск / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пожар на заводе, поставляющем компоненты для беспилотников польским и украинским военным, был преднамеренной диверсией.

Об этом он заявил в ходе заседания правительства в среду, 2 сентября, сообщает TVP World.

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Речь идет об объекте компании WB Group в городе Скаржиско-Каменна на юго-востоке Польши. Пожар произошел в ночь с воскресенья на понедельник. WB Group является одним из крупнейших частных оборонных предприятий Польши, а её завод поставляет детали для беспилотников, которые используют польские и украинские военные.

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«Умышленный поджог, акт саботажа», — так Туск охарактеризовал пожар.

Ранее польские прокуроры сообщали, что расследуют инцидент как возможное террористическое преступление, которое могло быть совершено в интересах иностранной спецслужбы. По версии следствия, возгорание могло возникнуть после установки на территории предприятия устройства с легковоспламеняющимся веществом.

В результате пожара были уничтожены складские помещения, а ущерб, по предварительным оценкам, составляет не менее 15 млн злотых, или около 3,5 млн евро. Люди не пострадали, поскольку во время возгорания предприятие не работало.

На данный момент ни одному из подозреваемых по данному делу обвинения не предъявлены.

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Туск также упомянул о пожаре, который в воскресенье уничтожил производственно-складской комплекс компании JFG Composites в Люблине. Предприятие занимается производством авиационных компонентов.

По словам польского премьера, в данном случае пока нет доказательств умышленного поджога, однако полностью исключать такую версию нельзя.

«В случае с Люблином у нас нет таких доказательств, но, учитывая характер производства, мы не можем исключать вероятность того, что это также был умышленный поджог», — сказал Туск.

Пожар на предприятии площадью около 2 тысяч квадратных метров тушили около 60 пожарных в течение почти семи часов. Предварительный размер ущерба оценивается в 30 млн злотых, или примерно 6,9 млн евро.

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Премьер-министр Польши предупредил, что ближайшие месяцы войны России против Украины могут стать решающими не только для самой Украины, но и для государств восточного фланга НАТО. Он подчеркнул угрозу дестабилизации и провокаций со стороны Москвы на фоне серии вероятных гибридных атак, зафиксированных в последние недели в разных странах Европы.

Заявление Туска прозвучало на фоне усиления внимания европейских государств к возможным российским диверсиям.

Напомним, во вторник, 1 сентября, Германия обвинила Москву в причастности к попытке теракта в аэропорту Лейпцига, произошедшей в прошлом месяце. Рядом с украинским грузовым самолётом «Антонов», который использовался для перевозки военных грузов, тогда обнаружили дрон со взрывчаткой.

В среду немецкие СМИ сообщили, что следователи установили личности двух подозреваемых в этом инциденте — уроженца России с латвийским паспортом и гражданина Беларуси, который также имеет российский паспорт. По данным следствия, оба могут быть причастны к организации диверсии.

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